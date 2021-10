Facchinetti e il pugno di McGregor, arriva il Tapiro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francesco Facchinetti riceve il Tapiro d’oro dopo aver ricevuto un violento destro in volto da Conor McGregor, campione irlandese di MMA, durante una festa in un hotel a Roma nella serata tra sabato e domenica. Secondo Facchinetti il gesto è scaturito dal nulla. “Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento. Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a Conor è andato off il cervello e mi ha tirato una castagna in faccia da 20 cm”, racconta Facchinetti. “C’erano le telecamere, spero sia stato tutto filmato. Ha così tante guardie del corpo che lo seguono per difendere gli altri da lui”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francescoriceve ild’oro dopo aver ricevuto un violento destro in volto da Conor, campione irlandese di MMA, durante una festa in un hotel a Roma nella serata tra sabato e domenica. Secondoil gesto è scaturito dal nulla. “Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento. Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a Conor è andato off il cervello e mi ha tirato una castagna in faccia da 20 cm”, racconta. “C’erano le telecamere, spero sia stato tutto filmato. Ha così tante guardie del corpo che lo seguono per difendere gli altri da lui”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - Anna60428530 : RT @MarcoNoel19: +++ McGregor scrive lettera di scuse a Facchinetti. Di proprio pugno. +++ - alvilode : RT @MarcoNoel19: +++ McGregor scrive lettera di scuse a Facchinetti. Di proprio pugno. +++ - TAODFight : A.A.A. offro faccia per ricevere pugno, minimo 1mln di follower, no perditempo #Facchinetti #McGregor - gianlucasellini : RT @rubio_chef: “Mi dai un pugno Conny? Ahah dai piantala Fra. No dai dai dammi un pugno, io faccio Krav Maga. Fra per favore piantala. Qua… -