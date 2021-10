Viterbo | rave party | polizia sventa raduno abusivo a Ancarano Identificate 56 persone

Advertising

Adnkronos : Viterbo, interrotto #raveparty: 59 identificati. #ultimora - LegaSalvini : Daniele #Capezzone: 'Scontri a Roma? Il fatto che a quest'ora la Lamorgese sia ancora al suo posto è politicamente… - VittorioCurro : RT @GiancarloDeRisi: Un altro rave party a Viterbo, alla faccia della Lamorgese. Ma ormai i “festini” selvaggi impazzano. La Polizia ne int… - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Un altro rave party a Viterbo, alla faccia della Lamorgese. Ma ormai i “festini” selvaggi impazzano - arquer12 : RT @GiancarloDeRisi: Un altro rave party a Viterbo, alla faccia della Lamorgese. Ma ormai i “festini” selvaggi impazzano. La Polizia ne int… -

Ultime Notizie dalla rete : Viterbo rave

Read More Flash, interrottoparty: 59 identificati 17 Ottobre 2021 La Polizia di Stato interrompe e sgombera unparty ad Ancarano, nel viterbese. A intervenire gli uomini del ...Read More Flash, interrottoparty: 59 identificati 17 Ottobre 2021 La Polizia di Stato interrompe e sgombera unparty ad Ancarano, nel viterbese. A intervenire gli uomini del ...Un altro rave party abusivo a Viterbo sventato dalle forze dell'ordine. Dopo il mega-raduno di agosto con oltre 10mila partecipanti, questa volta polizia e carabinieri, in un intervento congiunto, son ...Le forze dell'ordine hanno bloccato un rave party nelle campagne tra Tarquinia e Tuscania: 59 i partecipanti identificati.