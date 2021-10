Castillejo | dagli insulti social al riscatto e le lacrime | ' Non mi voleva più nemmeno mia madre'

(Di domenica 17 ottobre 2021) Samuprotagonista, poi le. Un momento di sfogo del centrocampista del Milan dopo un periodo difficile in cui non ha trovato spazio, è stato vicino alla cessione e bersagliato di ...

PaoloBianchessi : Grande partita, grande rimonta tra le mille difficoltà date dal #Covid e dagli infortuni. Enombiabili #Castillejo e… - donnie_darko82 : Credo che dovremmo chiedere scusa a #Castillejo. #Romagnoli peggiore in campo. Grosso segnale al Campionato. Partit…

E alla prima occasione, quella di stasera,si è fatto trovare pronto : 'Sono stato più fuori che dentro questa estate, ma alla fine sono rimasto. Il mio atteggiamento è sempre lo stesso, ...... ma la Dea Bendata, si sa, raramente sbaglia bersaglio e questo Milan tartassatoinfortuni si ... arrivati al 76' con Kessié (rigore dopo un fallo di Faraoni su) e al 78' con? Gunter , ...Samu Castillejo protagonista, poi le lacrime. Un momento di sfogo del centrocampista del Milan dopo un periodo difficile in cui non ha trovato spazio, è stato vicino alla cessione ...L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva riporta la parole di Samu Castillejo, decisivo ieri contro il Verona, che a fine partita si è lasciato andare in un pianto liberatorio dopo ...