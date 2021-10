Joele svela cosa gli ha proposto la redazione dopo la cacciata e se sente tutt’ora Ilaria

Leggi su biccy

(Di sabato 16 ottobre 2021)Milan ha ormai archiviato la sua esperienza a Uomini e Donne eaver rotto il silenzio su Instagram raccontando la sua verità, ha rilasciato una lunga intervista anche a FanPage. “Quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato”. L’ex tronista ha poi speso parole dure nei confronti dei due opinionisti. “Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualda ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito ...