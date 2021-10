Calciomercato Juventus | cessione lampo | un big in attacco fa le valigie!

Advertising

Gazzetta_it : La Juve pensa al dopo-Chiellini: fari su Romagnoli, è in scadenza col Milan - calciomercatoit : ?? - GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - calciomercatoit : ??#Fiorentina - annuncio definitivo sul futuro di #Vlahovic: le parole del suo entourage - infoitsport : Calciomercato Juventus e Milan, caccia al bomber: 'assist' dall'agente -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto con il Milan, e laè lì alla finestra a seguire la situazione del rinnovo. Una proposta concreta per ora non c'è stata, così i bianconeri sono pronti a inserirsi per provare a prendere il classe '95 a parametro ...Commenta per primo Nuovo imperdibile appuntamento di.com , che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i temi più ... il duello frae Roma , con la sfida nella ...La partita Juventus - Roma del 17 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l'ottava giornata di Serie A ...Trent'anni di scontri, amarezza, gioia e disperazione. I nerazzurri si preparano a sfidare l'Olimpico dei nemici/amici biancocelesti ...