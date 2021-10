Auto di lusso rubate in Italia e vendute all’estero | arrestate 11 persone

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Rubavanodiin, le modificavano in depositi nella campagna pontina e poi le rivendevano. Undicisono statenell’ambito dell’operazione Marrakech Express. La polstrada ha recuperato 33 veicoli di un valore pari a oltre due milioni di euro, e li ha restituiti ai legittimi proprietari. Ai membri dell’associazione criminale, la polizia ha contestato i reati di furto e riciclaggio internazionale di veicoli. Ma anche la ricettazione, l’appropriazione indebita, la truffa, falso ed estorsione. Per alcuni episodi criminali veniva accertata anche l’aggravate della transnazionalità, anche grazie alla collaborazione della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Ciampino. Leggi anche: Roma, finge di vaccinare il figlio minorenne e getta la dose di ...

La trasformazione delle auto rubate, con tempi e cautele consolidate, venivano poi portate nelle officine per la 'trasformazione'. A quel punto entravano in gioco meccanici e carrozzieri ...