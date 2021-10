(Di domenica 10 ottobre 2021) Ancora sangue sulle strade di. Dopo Ponticelli,. A esserein unè un, Giuseppe Fiorillo, ammazzato poco dopo la mezzanotte all'...

Advertising

GiuseppeConteIT : A #Napoli con Gaetano Manfredi un risultato davvero straordinario. In questo nuovo corso il Movimento 5 Stelle guar… - ADeLaurentiis : A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una fig… - carlosibilia : Gaetano Manfredi è il nuovo Sindaco. Complimenti! Il nuovo laboratorio di Napoli ha ottenuto un ottimo risultato.… - mattinodinapoli : Napoli, nuovo agguato a Secondigliano: ucciso un 19enne all'esterno di un circoletto - Gerry_1965 : @erretti42 È accaduto di nuovo. Nella conferenza stampa di pochi giorni fa, in cui analizzava le amministrative, er… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo

Vesuvius.it

Si vede la capacità delle squadre italiane di riformularsi, ad esempio ilcon Spalletti ha trovato subito un altro modo di giocare ed è primo in classifica. Per il Milan sono molto felice ...A proposito:s'è spicciata, ha eletto ilsindaco al primo turno.Secondo quanto riferito dall'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis è scattata la ...Ancora sangue sulle strade di Napoli. Dopo Ponticelli, Secondigliano. A essere ucciso in un agguato è un 19enne, Giuseppe Fiorillo, ammazzato poco dopo la mezzanotte ...