Pallone d'Oro 2021, i 30 candidati: presenti 5 italiani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pallone d'Oro 2021, i 30 candidati France Football ha ufficializzato la lista dei 30 calciatori candidati per la vittoria del Pallone d'Oro 2021. presenti tanti nomi illustri: da Cristiano Ronaldo, le cui possibilità però sono minime dopo il cammino deludente con Juventus e Portogallo, a Robert Lewandowski che avrebbe verosimilmente vinto l'edizione 2020. Cinque gli italiani campioni d'Europa con la Nazionale: si tratta di Jorginho, Gigio Donnarumma, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Nicolò Barella. Tra i calciatori che giocano in Serie A ci sono poi Lautaro Martinez e Simon Kjaer, presenza soprattutto simbolica dopo aver salvato la vita a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia. Questo l'elenco completo: ...

