Manuel vuole chiudere con Lulù e si confida con Aldo: "Non voglio una storia al Grande Fratello Vip" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo si è confidato con Aldo Montano, presenza fondamentale per lui nella Casa del Grande Fratello Vip, confidandogli di avere intenzione di chiudere il suo rapporto di conoscenza con Lulù Selassiè. Manuel vuole chiudere con Lulù e si confida con Aldo Manuel ha svelato che Lulù non lo conosce anche se pensa il contrario:...

