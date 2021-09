Terence Hill torna ai western dopo l’addio a Don Matteo: un ritorno alle origini nei progetti dell’attore (Di giovedì 30 settembre 2021) Terence Hill, a 82 anni di età, non si ferma. Nonostante siano passati solo pochi giorni dall’uscita di scena da Don Matteo, l’attore starebbe già mettendo mano a nuovi progetti cinematografici, come ha rivelato il produttore Luca Bernabei. Terence Hill, il ritorno ai western dopo l’addio a Don Matteo In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il produttore e amministratore delegato della Lux Vide Luca Bernabei ha svelato i prossimi progetti di Terence Hill. “L’anno prossimo faremo insieme due film: uno di Natale e un western”, ha annunciato il produttore. E quando si inseriscono nella stessa frase western e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021), a 82 anni di età, non si ferma. Nonostante siano passati solo pochi giorni dall’uscita di scena da Don, l’attore starebbe già mettendo mano a nuovicinematografici, come ha rivelato il produttore Luca Bernabei., ilaia DonIn un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il produttore e amministratore delegato della Lux Vide Luca Bernabei ha svelato i prossimidi. “L’anno prossimo faremo insieme due film: uno di Natale e un”, ha annunciato il produttore. E quando si inseriscono nella stessa frasee ...

