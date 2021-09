Mottarone, ex dipendente segnalò problemi alla cabina 3: 'Minacciarono di licenziarmi' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Minacciato di licenziamento dopo avere segnalato nel 2019 problemi alla funivia del Mottarone . È quanto ha riferito un ex dipendente, Stefano Carlo Gandini , agli inquirenti che indagano sulla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Minacciato di licenziamento dopo avere segnalato nel 2019funivia del. È quanto ha riferito un ex, Stefano Carlo Gandini , agli inquirenti che indagano sulla ...

Advertising

Corriere : Mottarone, ex dipendente segnalò problemi alla cabina: fu minacciato di licenziamento - TV7Benevento : Mottarone: ex dipendente, 'denunciai problemi a cabina 3, minacciato di licenziamento'... - TV7Benevento : Mottarone: ex dipendente consegna foto 2019 con Tadini e forchettoni inseriti... - afradoc : RT @Corriere: Mottarone, ex dipendente segnalò problemi alla cabina: fu minacciato di licenziamento - zazoomblog : Mottarone nel 2019 un dipendente segnalò problemi di funzionamento alla funivia: «Minacciarono di licenziarmi» -… -