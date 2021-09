Guangzhou | addio Cannavaro | “Grazie Fabio | ti auguriamo il meglio”

(Di martedì 28 settembre 2021) E’ ufficiale.non è più l’allenatore delFC. Questo quanto annunciato dal club cinese, il cui futuro è incerto viste le difficoltà economiche della sua proprietà, l’immobiliare Evergrande alle prese con uno spaventoso crac finanziario. “Dopo trattative amichevoli, ilEvergrande ha deciso di rescindere il contratto di– scrive il club sul social Weibo – Ringraziamo profondamenteper il suo immenso sforzo e il suo contributo positivo al club, e gliilper il resto della sua carriera!”. “Il mioalla Cina non è figlia della crisi finanziaria dell’Evergrande: avevo decido qualche mesa fa” ha spiegato, però, l’ex ...

Agenzia ANSA

Fabio Cannavaro dicealla Cina . La crisi economica che ha colpito il colosso immobiliare Evergrande sta avendo un ...conseguenze stanno avendo una ripercussione anche sulla società del...Lo riferisce la Testata cinese online sohu.com sottolineando che il Pallone d'oro 2006 non è rientrato oggi aper allenare la squadra. Ma su questo c'è un accordo fra le parti che stanno ...Ora e' ufficiale, Fabio Cannavaro non e' piu' l'allenatore del Guangzhou FC. Confermando quanto gia' emerso nei giorni scorsi, lo ha ..."Dopo trattative amichevoli, il Guangzhou Evergrande ha deciso di rescindere il contratto di Fabio Cannavaro - scrive il club sul social Weibo - Ringraziamo profondamente Fabio Cannavaro per il suo im ...