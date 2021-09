Viola la sorveglianza e va in giro a spacciare con la cocaina e l' hashish nel cestino della bici | arrestato

Advertising

Trmtv : Viola la sorveglianza speciale, arrestato a Muro Lucano (PZ) - tripps42 : castellino tra l'altro è tipo la terza volta che viola la sorveglianza speciale ma ok - Viola_mg : RT @PetriniRomina: Petrolio - Sistema di Credito sociale in Cina - St 2020 Il sistema di credito sociale cinese è un programma nazionale b… -

Ultime Notizie dalla rete : Viola sorveglianza

corriereadriatico.it

...infliggere direttamente il giudice del processo senza aspettare il magistrato di. ... VIOLENZA DONNE, ARRESTO PER CHIDIVIETO AVVICINAMENTO Le norme del Codice rosso scatteranno anche ...... in quanto gli era stata revocata a seguito della sottoposizione sottoposto alla misura di prevenzione dellaspeciale. L'uomo, inoltre, si mostrava piuttosto irrequieto ed appariva in un ...FANO - La droga nel cestino della bicicletta. La squadra mobile della Questura di Pesaro ha arrestato un quarantenne di origini pugliesi, residente a Fano (ieri per l’errore di una ...Maria Edgarda Marcucci detta “Eddi” è stata denunciata dalla Digos per aver violato il regime di sorveglianza speciale che le vieta di ...