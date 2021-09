Una Vita, scoppia la bufera: censurata una scena troppo forte? (Di sabato 25 settembre 2021) Mentre continuano le dinamiche di Una Vita, i telespettatori italiani si sono accorti di un passaggio mancante. E’ il momento in cui Ildefonso fa la sua confessione più segreta a Camino. Tutti attendevano le sue parole, ma la scena pare essere stata tagliata in quanto viene mostrata soltanto la reazione della donna. In tanti hanno evidenziato questo particolare sui social, domandandosi se fosse stata la Mediaset a censurare o se la scena dovesse andare proprio così. Una Vita: dubbi su una scena mancante Nel corso dell’ultimo episodio di Una Vita, l’attenzione si è focalizzata su Ildefonso e Camino. I due si sono sposati, ma c’è qualcosa che non va nel loro rapporto coniugale. Dalle anticipazioni si è scoperto che l’uomo celava un segreto a dir poco clamoroso. Ecco quindi che è arrivata ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 settembre 2021) Mentre continuano le dinamiche di Una, i telespettatori italiani si sono accorti di un passaggio mancante. E’ il momento in cui Ildefonso fa la sua confessione più segreta a Camino. Tutti attendevano le sue parole, ma lapare essere stata tagliata in quanto viene mostrata soltanto la reazione della donna. In tanti hanno evidenziato questo particolare sui social, domandandosi se fosse stata la Mediaset a censurare o se ladovesse andare proprio così. Una: dubbi su unamancante Nel corso dell’ultimo episodio di Una, l’attenzione si è focalizzata su Ildefonso e Camino. I due si sono sposati, ma c’è qualcosa che non va nel loro rapporto coniugale. Dalle anticipazioni si è scoperto che l’uomo celava un segreto a dir poco clamoroso. Ecco quindi che è arrivata ...

Advertising

Pontifex_it : Non voltiamo lo sguardo di fronte alle sofferenze dei fratelli e delle sorelle privati della libertà e della dignit… - Antonella_Soldo : Una bionda che convoca un referendum con la firma digitale è un vero trauma per un maturo maschio bianco abituato… - pdnetwork : Tra 9 giorni si andrà al voto in #Calabria. La nostra candidata alla presidenza è #AmaliaBruni: una scienziata che… - CarlaKaky : RT @andreaalpini3: Premesso che la signora mi fa una tenerezza indescrivibile, vorrei chiedere a Selfini se può dire a Giorgietti se con qu… - Silvia_Fancy : RT @thebamanim: 'E' la prima volta che mi capita una cosa del genere in vita mia' #KeremAVerissimo -