Candidati al Comune di Roma | un esercito di campani a caccia di preferenze

Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Per il Comune di Roma e per i suoi quindici Municipi corrono Candidati nati in tutte le regioni italiane, ad esclusione della Valle d'Aosta. Dominano i meridionali, quasi mille in tutto: il gruppo più nutrito è quello dei 340 campani (110 per il Comune, 230 per i Municipi), seguito da 216 calabresi (62 per il Campidoglio e 154 per i Municipi) e 183 pugliesi (40 e 143). Quindi 126 siciliani (37 e 89), 52 lucani (10 per il Campidoglio) e 16 molisani. Particolarmente presenti anche gli abruzzesi: sono 97 tra Comune e Municipi. I sardi sono 41. Ad effettuare il mini-censimento, estrapolando i dati, è stata l'associazione culturale "Forche Caudine", lo storico circolo dei molisani a Roma, che pubblica le schede riferite a ...

