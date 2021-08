Valentino Rossi, 115 gare vinte e 18 anni passati sul podio della MotoGp: tutti i numeri di una leggenda (Di giovedì 5 agosto 2021) tutti conoscono il “suo” 46 e i nove titoli mondiali vinti: questo è Valentino Rossi. Servono altri numeri, però, per raccontare la grandezza di una leggenda della MotoGp, arrivata al momento del ritiro a 42 anni. Ad esempio, le 115 gare vinte su 423 disputate. Anche se forse il dato che di più impressiona sono le volte in cui Il Dottore ha concluso la stagione sul podio: nove da campione, 6 da vice-iridato, tre da terzo classificato. Fanno 18 anni al vertice della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)conoscono il “suo” 46 e i nove titoli mondiali vinti: questo è. Servono altri, però, per raccontare la grandezza di una, arrivata al momento del ritiro a 42. Ad esempio, le 115su 423 disputate. Anche se forse il dato che di più impressiona sono le volte in cui Il Dottore ha concluso la stagione sul: nove da campione, 6 da vice-iridato, tre da terzo classificato. Fanno 18al vertice...

