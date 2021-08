Advertising

ilbassanese : Orchestra Lane: a chi la bacchetta da direttore? -

Ultime Notizie dalla rete : Orchestra Lane

VicenzaToday

...caratteristiche diverse dal direttore d'. Diciamo che l'ultimo rappresentante di questa stirpe in estinzione ammirato al Menti è stato il Professore, al secolo Antonino Bernardini. Il...... una disamina sulle caselle ancora da coprire nell'organico di ungià ben rinforzato dagli ... Un po' cagnaccio e un po' direttore d', insomma Per un compito del genere occorre disporre in ...«Anatomia di un’orchestra» fatta di voci e sentimento, con i Neri per Caso ieri sera al musicaRivafestival. Nel parco della Rocca, ripristinato dopo i pesanti danni del maltempo della scorsa settimana ...