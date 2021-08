Tokyo 2020, Pizzolato accolto in festa a Fiumicino: “Strafelice, mai accontentarsi” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Sono Strafelice: è rimasto un po’ di amaro in bocca ma abbiamo portato a casa la medaglia. Anche a freddo confermo che è stato giusto provare i 210 e puntare in alto, tanto la medaglia l’avevamo conquistata; la parola ‘accontentarsi’ non fa parte del mio vocabolario, o facevamo il colpo grosso o bronzo. Va bene così. Lo sostengo sempre ma mai come oggi; questo è solo un punto di partenza”. Sono queste le parole di Nino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi categoria 81 kg, rientrato ieri sera in Italia insieme al dt Sebastiano Corbu, ai tecnici Pietro Roca e Gonario Corbu e al Segretario generale FIP Francesco Bonincontro. A ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Sono: è rimasto un po’ di amaro in bocca ma abbiamo portato a casa la medaglia. Anche a freddo confermo che è stato giusto provare i 210 e puntare in alto, tanto la medaglia l’avevamo conquistata; la parola ‘’ non fa parte del mio vocabolario, o facevamo il colpo grosso o bronzo. Va bene così. Lo sostengo sempre ma mai come oggi; questo è solo un punto di partenza”. Sono queste le parole di Nino, bronzo olimpico nel sollevamento pesi categoria 81 kg, rientrato ieri sera in Italia insieme al dt Sebastiano Corbu, ai tecnici Pietro Roca e Gonario Corbu e al Segretario generale FIP Francesco Bonincontro. A ...

