Green Pass, Salvini "Parlarne ora rovina stagione turistica" (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – "Siamo al 2 agosto, che senso ha affrontare un tema che ci riguarderà a settembre? Gli italiani si stanno vaccinando, perchè rovinare la stagione turistica e rovinare la vita degli italiani? Se la situazione peggiorerà ne trarremo le conseguenze, ma gli italiani si stanno vaccinando senza nessuno obbligo. Quando sento parlare di vaccini per bambini e ragazzini non c'è necessità. Ne riparliamo a fine agosto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a SkyTg24 a proposito del Green Pass. "Qualora la situazione peggiorasse bisognerà correre ai ...

