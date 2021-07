NFT anche per la Fiorentina, ma non solo digitali | Punto Informatico (Di sabato 31 luglio 2021) Si rinnova la collaborazione tra la Fiorentina e GENUINO, con un’iniziativa messa in campo per celebrare i 95 anni del club toscano. NFT anche per la Fiorentina, ma non solo digitali Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo NFT anche per la Fiorentina, ma non solo digitali Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 31 luglio 2021) Si rinnova la collaborazione tra lae GENUINO, con un’iniziativa messa in campo per celebrare i 95 anni del club toscano. NFTper la, ma non. Read MoreL'articolo NFTper la, ma nonproviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : NFT anche per la Fiorentina, ma non solo digitali - micheleficara : The Nemesis e la prima Expo virtuale dedicata agli NFT ambientata in un video gioco: in palio anche 2 ETH. - InsideMarketing : @CocaCola ha messo all'asta una collezione di #NFT (non-fungible token), un'iniziativa che ha scopo di beneficenza… - InsideMarketing : @CocaCola ha messo all'asta una collezione di #NFT (non-fungible token), un'iniziativa che ha scopo di beneficenza… - InsideMarketing : @CocaCola ha messo all'asta una collezione di #NFT (non-fungible token), un'iniziativa che ha scopo di beneficenza… -

Ultime Notizie dalla rete : NFT anche NFT anche per la Fiorentina, ma non solo digitali: VIOLA 9.5 VIOLA 9.5: la Fiorentina con GENUINO per gli NFT L'iniziativa risulta meritevole di attenzione poiché oltrepassa i confini del territorio Non - Fungible Token per interessare il mondo reale, con ...

Anche Papa Francesco conia i suoi NFT Dopo il primo NFT firmato da Stan Lee e la messa all'asta di una domanda di lavoro di Steve Jobs , anche Papa Francesco (Jorge Bergoglio) ha lanciato la sua prima collezione di opere d'arte registrate in NFT. La ...

NFT anche per la Fiorentina, ma non solo digitali Punto Informatico NFT anche per la Fiorentina, ma non solo digitali Si rinnova la collaborazione tra la Fiorentina e GENUINO, con un'iniziativa messa in campo per celebrare i 95 anni del club toscano.

Dagli NFT alle criptovalute, il calcio cerca ricavi nel tech Calcio NFT criptovalute, diversi club - molti di Serie A -, Federazioni e calciatori si stanno avvicinando al mondo di NFT e criptovalute ...

VIOLA 9.5: la Fiorentina con GENUINO per gliL'iniziativa risulta meritevole di attenzione poiché oltrepassa i confini del territorio Non - Fungible Token per interessare il mondo reale, con ...Dopo il primofirmato da Stan Lee e la messa all'asta di una domanda di lavoro di Steve Jobs ,Papa Francesco (Jorge Bergoglio) ha lanciato la sua prima collezione di opere d'arte registrate in. La ...Si rinnova la collaborazione tra la Fiorentina e GENUINO, con un'iniziativa messa in campo per celebrare i 95 anni del club toscano.Calcio NFT criptovalute, diversi club - molti di Serie A -, Federazioni e calciatori si stanno avvicinando al mondo di NFT e criptovalute ...