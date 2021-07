'Ora che hai perso, vuoi sposarmi?', la proposta di matrimonio alla Perez dopo la sconfitta a Tokyo (Di martedì 27 luglio 2021) "Ora che hai perso, vuoi sposarmi?": Mari Belen Perez Maurice non si aspettava la proposta dal coach Lucas Guillermo Saucedo col quale è fidanzata da 17 anni, almeno non dopo aver perso il suo ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 27 luglio 2021) "Ora che hai?": Mari BelenMaurice non si aspettava ladal coach Lucas Guillermo Saucedo col quale è fidanzata da 17 anni, almeno nonaveril suo ...

