LA RAI PER LE NAZIONI UNITE: MILLY CARLUCCI PRESENTA L’EVENTO CON ANDREA BOCELLI E AMINA MOHAMMED (Di lunedì 26 luglio 2021) La Rai al fianco delle NAZIONI UNITE in occasione del Food Systems Summit che si tiene a Roma dal 26 al 28 luglio alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Lunedì 26 luglio, giorno d’apertura del Pre-Vertice, Rai1 segue in diretta a partire dalle 15, a cura del Tg1, la Cerimonia di apertura del convegno che vede riuniti nella sede della FAO a Roma, 500 delegati da tutto il mondo. Su Rai3 viene invece trasmesso in prima serata il concerto di ANDREA BOCELLI in diretta dal Circo Massimo. MILLY CARLUCCI fa gli onori di casa. Mercoledì 28 luglio ancora una volta i temi del ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 26 luglio 2021) La Rai al fianco dellein occasione del Food Systems Summit che si tiene a Roma dal 26 al 28 luglio alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Lunedì 26 luglio, giorno d’apertura del Pre-Vertice, Rai1 segue in diretta a partire dalle 15, a cura del Tg1, la Cerimonia di apertura del convegno che vede riuniti nella sede della FAO a Roma, 500 delegati da tutto il mondo. Su Rai3 viene invece trasmesso in prima serata il concerto diin diretta dal Circo Massimo.fa gli onori di casa. Mercoledì 28 luglio ancora una volta i temi del ...

Advertising

DaRonz82 : Passano gli anni, i governi, i dirigenti ma la Rai non cambia mai: quale sia il senso di interrompere per 30 minuti… - RaiSport : ?? #DellAquila ORO nel #taekwondo Primo titolo olimpico per l'#Italia ????. Battuto in finale il tunisino #Jendoubi… - RaiSport : ?? #Martinenghi è #bronzo nei 100 #rana ?? Dal #nuoto arriva la sesta medaglia per l'#Italia ??… - perryftgoulding : RT @fvnzioniamo: novabbè la rai si è davvero collegata con il tennis impossibile lo avranno fatto per sbaglio non ci credo - DaRonz82 : Semifinale di Garozzo ma su Radio1 prima il gr nazionale (all’interno giusto un flash rapido rapido) e poi pure que… -