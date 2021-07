Olimpiadi: Dell’Aquila come l’idolo Molfetta, da Mesagne all’oro ai Giochi (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Il primo oro olimpico dell’Italia a Tokyo ha solo venti anni ma una storia sportiva già importante che lo ha visto conquistare un bronzo mondiale e un bronzo europeo e che trova a Tokyo la sua consacrazione. Nasce a Mesagne il 3 novembre 2000 e inizia a praticare il taekwondo a 8 anni, grazie al papà che amava le arti marziali. A Mesagne c’era la palestra di Roberto Baglivo, il maestro di un certo Carlo Molfetta, anche lui di Mesagne, campione olimpico della categoria 80kg a Londra 2012 e idolo di Dell’Aquila che ora riesce ad eguagliare. Con questi riferimenti a indicargli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Il primo oro olimpico dell’Italia a Tokyo ha solo venti anni ma una storia sportiva già importante che lo ha visto conquistare un bronzo mondiale e un bronzo europeo e che trova a Tokyo la sua consacrazione. Nasce ail 3 novembre 2000 e inizia a praticare il taekwondo a 8 anni, grazie al papà che amava le arti marziali. Ac’era la palestra di Roberto Baglivo, il maestro di un certo Carlo, anche lui di, campione olimpico della categoria 80kg a Londra 2012 e idolo diche ora riesce ad eguagliare. Con questi riferimenti a indicargli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila si è qualificato al… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - rtl1025 : ?? Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020. Vito Dell'Aquila si è infatti qualificato all… - piecesofwhat_ : RT @mocciosvs: vito dell'aquila benedetto da sergione nazionale giustamente vince la medaglia d’oro alle olimpiadi #ItaliaTeam https://t.co… - UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… -