Vaccini, a Napoli martedì open day dell’Asl Na1 per la prima dose (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue la Campagna vaccinale dell’Asl Napoli 1 Centro per offrire quante più occasioni possibili a quanti devono ancora scegliere di vaccinarsi. “Proprio per questo, tra le tante iniziative in corso, l’Asl Napoli 1 Centro ha programmato per martedì 27 luglio una nuova opportunità di ricevere la prima dose di vaccino. L’open day prima dose – si legge in una nota – sarà aperto a tutte le fasce d’età ed il vaccino previsto è del tipo a mRNA (Pfizer) con seconda dose ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prosegue la Campagna vaccinale1 Centro per offrire quante più occasioni possibili a quanti devono ancora scegliere di vaccinarsi. “Proprio per questo, tra le tante iniziative in corso, l’Asl1 Centro ha programmato per27 luglio una nuova opportunità di ricevere ladi vaccino. L’day– si legge in una nota – sarà aperto a tutte le fasce d’età ed il vaccino previsto è del tipo a mRNA (Pfizer) con seconda...

Vaccini, nuovo open day a Napoli il 27 luglio L’Asl Napoli 1 Centro ha programmato per martedì 27 luglio, dalle 8 alle 18, una nuova opportunità di ricevere la prima dose di vaccino, organizzando un open day per la prima dose di Pfizer nel centro ...

