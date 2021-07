Olimpiadi Tokyo, Google crea una versione Doodle interattiva ispirata ai Giochi (Di venerdì 23 luglio 2021) Giappone, patria delle Olimpiadi e dei videoGiochi. E’ questo il riferimento che ha portato Google a lanciare una versione molto particolare del proprio Doodle. Come possono notare gli utenti collegati, cliccando sul Doodle citato si ha modo di interagire con lo stesso e cimentarsi in una serie di videoGiochi in stile 16 bit dedicati alle Olimpiadi. Un’iniziativa per consentire a tutti di divertirsi e di vivere la rassegna a Cinque Cerchi con il sorriso, in un momento che a causa del Covid si fa davvero fatica a lasciarsi andare alla felicità. Foto: ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Giappone, patria dellee dei video. E’ questo il riferimento che ha portatoa lanciare unamolto particolare del proprio. Come possono notare gli utenti collegati, cliccando sulcitato si ha modo di interagire con lo stesso e cimentarsi in una serie di videoin stile 16 bit dedicati alle. Un’iniziativa per consentire a tutti di divertirsi e di vivere la rassegna a Cinque Cerchi con il sorriso, in un momento che a causa del Covid si fa davvero fatica a lasciarsi andare alla felicità. Foto: ...

