Strage di Utoya, 10 anni dopo: il 'mostro' Anders Breivik non si pente (Di giovedì 22 luglio 2021) I dieci anni trascorsi in carcere gli sono serviti a mettere a punto la sua idea di futuro tra derive neonaziste, studi universitari, progetti di libri e ricorsi contro il sistema carcerario norvegese.

