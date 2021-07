Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler | Petra si presenta da Giuseppe con la figlia

(Di lunedì 19 luglio 2021) La soap opera Il6 tornerà in onda su Rai 1 a partire dal mese di settembre. Stando alle prime indiscrezioni, il pubblico potrà assistere a molti colpi di scena. La famiglia Amato ancora una volta verrà messa a dura prova con l’arrivo di, l’amante di. Altorneranno anche Tina e Anna. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sesta stagione de Il. Il6,arriva a Milano con sua ...

Advertising

melancholia_LC : RT @elecrasticheart: Vi incazzate per quattro foto dell'Italian Summer chiaramente idealizzata e poi vedete due foto boh delle Seychelles e… - elecrasticheart : Vi incazzate per quattro foto dell'Italian Summer chiaramente idealizzata e poi vedete due foto boh delle Seychelle… - LaStampaTV : VIDEO | Nel paradiso dei ricordi, dove si restaurano i film delle Teche Rai - LovelyTrips_GS : Oltre a una #natura meravigliosa la destinazione turistica #RoglaPohorje offre anche delle pietre miliari della… - TeresaComite3 : @MoiseCuria il paradiso delle signore inizia il 13 settembre cambio di programma ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

... all'insegnanote più avvolgenti. E, al centro dell'iniziativa, è previsto l'omaggio al ... ma anche le magiche atmosfere di "Mission", le tinte più moderne di "Malena", "Nuovo cinema". E ...Fra gli altri attori e personaggi della fiction Fosca, Vanessa Incontrada ha svelato attraverso un selfie pubblicato sui social che con lei ci saranno anche: Desiré Noferini ( Il...La soap opera Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda su Rai 1 a partire dal mese di settembre. Stando alle prime indiscrezioni, il pubblico potrà assistere a molti colpi di scena. La famiglia Ama ...La showgirl, diventata mamma per la seconda volta, ha postato una tenera immagine della bambina insieme al primogenito. Che adesso però è in vacanza con il papà, Stefano De Martino: «Mi manchi come l’ ...