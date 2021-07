Beautiful anticipazioni 17 luglio 2021, Sally deve essere ricoverata! (Di giovedì 15 luglio 2021) Wyatt non immagina certo quello che sta succedendo tra Sally e Flo, infatti nel corso di questa puntata di Beautiful del 17 luglio 2021, vedrete giovane Spencer conversare con suo padre, al quale rivela di avere un senso di rimorso nella negato ospitalità alla sua ex fidanzata. Ma dollar Bill sostiene il gesto fatto dal figlio e tenta di fargli capire che è stata la decisione più giusta in quanto Sally ha bisogno di essere seguita da degli specialisti. Vi ricordiamo che potete seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Play sempre alle ore 13:45. Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 luglio 2021) Wyatt non immagina certo quello che sta succedendo trae Flo, infatti nel corso di questa puntata didel 17, vedrete giovane Spencer conversare con suo padre, al quale rivela di avere un senso di rimorso nella negato ospitalità alla sua ex fidanzata. Ma dollar Bill sostiene il gesto fatto dal figlio e tenta di fargli capire che è stata la decisione più giusta in quantoha bisogno diseguita da degli specialisti. Vi ricordiamo che potete seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Play sempre alle ore 13:45. Dello stesso argomento ...

