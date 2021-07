Serie A, il calendario della stagione 2021/2022: tutte le giornate LIVE, inizio in discesa per le big (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo il trionfo di Euro 2021 si pensa già al prossimo campionato di Serie A, si preannuncia una stagione emozionante. L’Inter dovrà difendere il titolo di Campione d’Italia, non sarà di certo facile considerando il ridimensionamento imposto dalla dirigenza. In netta salita la Juventus dopo la scelta del ritorno di Allegri in panchina, proverà a confermarsi il Milan. In corsa anche la sorpresa Atalanta, più due squadre alla ricerca del riscatto dopo l’ultima deludente stagione, si tratta di Roma e Napoli. E’ prevista una grande bagarre per la qualificazione in Europa League e per evitare la retrocessione. Al via la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo il trionfo di Eurosi pensa già al prossimo campionato diA, si preannuncia unaemozionante. L’Inter dovrà difendere il titolo di Campione d’Italia, non sarà di certo facile considerando il ridimensionamento imposto dalla dirigenza. In netta salita la Juventus dopo la scelta del ritorno di Allegri in panchina, proverà a confermarsi il Milan. In corsa anche la sorpresa Atalanta, più due squadre alla ricerca del riscatto dopo l’ultima deludente, si tratta di Roma e Napoli. E’ prevista una grande bagarre per la qualificazione in Europa League e per evitare la retrocessione. Al via la ...

Advertising

Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - DAZN_IT : Manca poco all'inizio della nuova stagione di Serie A ?? Non perdere la presentazione del calendario alle 18.30 live… - sportmediaset : #SerieA , ecco il calendario 2021/22 L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su - Ciro_Scg : RT @CalcioFinanza: Serie A, ecco la prima giornata del campionato 2021/22 - IamMianna : Il calendario della serie A e Harry che spunta fuori in contemporanea IMPAZZISCO -