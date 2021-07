Inter, quasi definito il programma delle amichevoli: ultima avversaria la Dinamo Kiev? (Di sabato 10 luglio 2021) L’Inter programma le amichevoli pre campionato Tra una settimana esatta scenderà in campo per la prima volta l’Inter di Inzaghi nell’amichevole contro il Lugano. Dopo la sfida con i ticinesi, i nerazzurri rientreranno ad Appiano per poi volare negli USA a fine mese e partecipare così alla Florida Cup. Rientro in Italia e poi via in Israele dove l’8 agosto sarà sfida ai Campioni di Spagna dell’Atletico Madrid. Resta da definire solo l’ultima amichevole che si dovrebbe giocare il 14 agosto in Italia. Secondo il Corriere dello Sport a sfidare i nerazzurri nell’ultima amichevole pre ... Leggi su intermagazine (Di sabato 10 luglio 2021) L’lepre campionato Tra una settimana esatta scenderà in campo per la prima volta l’di Inzaghi nell’amichevole contro il Lugano. Dopo la sfida con i ticinesi, i nerazzurri rientreranno ad Appiano per poi volare negli USA a fine mese e partecipare così alla Florida Cup. Rientro in Italia e poi via in Israele dove l’8 agosto sarà sfida ai Campioni di Spagna dell’Atletico Madrid. Resta da definire solo l’amichevole che si dovrebbe giocare il 14 agosto in Italia. Secondo il Corriere dello Sport a sfidare i nerazzurri nell’amichevole pre ...

Advertising

inter_calcio : RT @65Drdr: @LouGirardiReal #nonostanteilmilan (secondo il vangelo rosa) è quasi perfetta e fa sempre cose giuste e l'inter ha sempre probl… - 65Drdr : @LouGirardiReal #nonostanteilmilan (secondo il vangelo rosa) è quasi perfetta e fa sempre cose giuste e l'inter ha… - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: #Dalbert al #Trabzonspor (prestito e ODR a 7), #JoaoMario al #Benfica (7.5mln circa). Quasi 15mln in due. Alzi la mano chi… - annispino : RT @corradone91: #Dalbert al #Trabzonspor (prestito e ODR a 7), #JoaoMario al #Benfica (7.5mln circa). Quasi 15mln in due. Alzi la mano chi… - grafuio : RT @corradone91: #Dalbert al #Trabzonspor (prestito e ODR a 7), #JoaoMario al #Benfica (7.5mln circa). Quasi 15mln in due. Alzi la mano chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter quasi Calciomercato Serie A, Juve Inter Milan Roma 10 luglio 2021 ... l'ostacolo che separa il club sardo da una rinnovata collaborazione col belga dell'Inter, è la sua ... O meglio: quasi tutto pronto. L'attaccante francese è atteso a Milano per la firma del contratto: ...

Wimbledon, Wembley e l'11 luglio: sogna Italia, sogna ... Wembley , un attacco (quasi) fortissimo e - sibila qualcuno - qualche 'aiutino' dall'alto. Gli ... Perché? Perché un allenatore segnante nella storia dell'Inter , una volta, disse : ' Noi abbiamo un ...

Calciomercato, Milan quasi fatta per Giroud, Inter nel dopo Hakimi Quotidiano di Sicilia ErosAntEros esplora i Confini in una produzione internazionale Un sentimento con cui è facile simpatizzare, a distanza di quasi novant’anni, quando ancora si dibatte tanto sulle origini quanto sulle destinazioni dell’Europa. Questa involuzione del sogno europeo è ...

Tutti pazzi per Luis Alberto: 60 milioni, lo vuole mezza Europa Tutti pazzi per Luis Alberto: 60 milioni per l'addio: le ultimissime sulla situazione dello spagnolo, possibile partente in casa Lazio ...

... l'ostacolo che separa il club sardo da una rinnovata collaborazione col belga dell', è la sua ... O meglio:tutto pronto. L'attaccante francese è atteso a Milano per la firma del contratto: ...... Wembley , un attacco () fortissimo e - sibila qualcuno - qualche 'aiutino' dall'alto. Gli ... Perché? Perché un allenatore segnante nella storia dell', una volta, disse : ' Noi abbiamo un ...Un sentimento con cui è facile simpatizzare, a distanza di quasi novant’anni, quando ancora si dibatte tanto sulle origini quanto sulle destinazioni dell’Europa. Questa involuzione del sogno europeo è ...Tutti pazzi per Luis Alberto: 60 milioni per l'addio: le ultimissime sulla situazione dello spagnolo, possibile partente in casa Lazio ...