Calciomercato Venezia, blindato Molinaro fino al 2024 (Di venerdì 9 luglio 2021) Cristian Molinaro, 38 anni, ha firmato il rinnovo di contratto con il Venezia: sarà con i lagunari fino al 2024 Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Venezia ha ufficializzato la firma sul contratto di Cristian Molinaro. Il contratto dell’ex terzino della Juve e del Torino, 38 anni, scadrà nel 2024. Ecco il testo del comunicato: «Venezia FC comunica di aver sottoscritto con il giocatore Cristian Molinaro un contratto triennale fino al 30.06.2024. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Cristian, 38 anni, ha firmato il rinnovo di contratto con il: sarà con i lagunarialAttraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, ilha ufficializzato la firma sul contratto di Cristian. Il contratto dell’ex terzino della Juve e del Torino, 38 anni, scadrà nel. Ecco il testo del comunicato: «FC comunica di aver sottoscritto con il giocatore Cristianun contratto triennaleal 30.06.. ...

