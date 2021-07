Figliuolo | Convincere 215mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi

(Di martedì 6 luglio 2021) “Siamo un po’ indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, soprattuttoi 215 milache mancano aper tornare a scuola in sicurezza”. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid Francescoin una dichiarazione alla stampa durante la visita a Roma all’hub vaccinale di Acea, azienda di acqua ed elettricità della capitale. Sul rientro in classe a settembre e sulle modalità di rientro, “chiederemo una precisazione al Cts che ha dato un parere sul ritorno a scuola senza considerare le ...

... soprattuttoi 215 mila insegnanti e operatori scolastici che mancano a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza'. Lo ha detto il commissario all'emergenza Covid Francescoin ......Francesco Paoloa margine della visita all'hub vaccinale dell'Acea a Roma. Sulle vaccinazioni "dobbiamo andare forte sui 50enni (un po' indietro ha ammesso) e cercare diquei ...Sulle inoculazioni di vaccino anti Covid "siamo in grado di continuare con il ritmo delle 500mila al giorno. L'obiettivo è dare il massimo delle dosi nel momento del bisogno a ciascuna Regione e non f ...Pierluigi Lopalco ha spiegato la necessità di vaccinare gli studenti prima dell'inizio dell'anno scolastico. Lopalco, a margine di un ...