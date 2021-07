“Messinscena” El Shaarawy indagato per aver picchiato il ladro della sua Lamborghini? Qualcosa non torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021) Lui è Stephan El: personaggio famoso, i tifosi di calcio sanno bene di chi stiamo parlando, attaccante 28enneRoma, savonese di nascita e di origini egiziane, ragion per cui è soprannominato "il Faraone". Ma la notizia col calcio non c'entra: Elè stato vittima di quel che in tanti quotidianamente subiscono, vale a dire un furto d'auto, ma da vittima ora diventa (presunto) carnefice, e finisce sotto inchiesta da parteProcuraCapitale con l'accusa di lesioni «perilche stava cercando di rubare» la ...