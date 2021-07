La musica di Mozart fa tornare il sorriso ai bimbi operati alle tonsille

Leggi su agi

(Di giovedì 1 luglio 2021) AGI – Che lafaccia bene all'umore è cosa risaputa. A maggior ragione se il creatore è il compositore per eccellenza, Wolfgang Amadeus. Uno studio adesso ha certificato che ascoltare le note del maestro di Salisburgo fa, in un certo senso,ilai bambini durante l'intervento per l'asportazione die adenoidi. Basta il semplice ascolto delladiper ridurre in maniera significativa l'agitazione e il dolore al risveglio dall'anestesia generale da parte dei bambini, ai quali torna il ...