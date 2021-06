Claudio Lotito nei guai, la Figc boccia il "blind trust": Salernitana, 4 giorni per restare in Serie A (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Federcalcio respinge con perdite l'espediente di Claudio Lotito per evitare di cedere a prezzo di saldo la Salernitana neopromossa in Serie A. Il piano del "blind trust" presentato dal patron alla Figc è stato bocciato con riserva dalla Covisoc, l'organo federale chiamato a valutare la procedura. Ora il club campano avrà tempo fino a sabato alle 20 per risolvere le criticità evidenziate nella procedura di controllo. Siccome da regolamento non possono militare nella medesima categoria due club riconducibili alla stessa proprietà, il compromesso del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Federcalcio respinge con perdite l'espediente diper evitare di cedere a prezzo di saldo laneopromossa inA. Il piano del "" presentato dal patron allaè statoto con riserva dalla Covisoc, l'organo federale chiamato a valutare la procedura. Ora il club campano avrà tempo fino a sabato alle 20 per risolvere le criticità evidenziate nella procedura di controllo. Siccome da regolamento non possono militare nella medesima categoria due club riconducibili alla stessa proprietà, il compromesso del ...

