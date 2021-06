“Puoi farlo per me?”. E Serena Autieri scoppia in lacrime in diretta dopo il gesto dell’ospite vip (Di martedì 29 giugno 2021) Grande commozione a Dedicato per Serena Autieri, il programma che da lunedì mattina, 28 giugno, tiene compagnia agli italiani su Rai 1. Un battesimo del fuoco per la giornalista che, nei giorni scorsi, ha avuto la benedizione di Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In. Format innovativo e di sicuro effetto, ‘Dedicato’ prevede che un ospite del mondo dello spettacolo racconti ogni mattina aneddoti e ricordi della sua vita. A far emozionare Serena Autieri, nel corso della prima puntata, era stata la figlia Giulia con una dedica speciale. “Ti volevo dire che ti guarderò e ti faccio un enorme in bocca al lupo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Grande commozione a Dedicato per, il programma che da lunedì mattina, 28 giugno, tiene compagnia agli italiani su Rai 1. Un battesimo del fuoco per la giornalista che, nei giorni scorsi, ha avuto la benedizione di Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In. Format innovativo e di sicuro effetto, ‘Dedicato’ prevede che un ospite del mondo dello spettacolo racconti ogni mattina aneddoti e ricordi della sua vita. A far emozionare, nel corso della prima puntata, era stata la figlia Giulia con una dedica speciale. “Ti volevo dire che ti guarderò e ti faccio un enorme in bocca al lupo ...

Advertising

Pallapallinala : RT @Zyouena: Sembra che in #Sardegna si stiano rinviando molti interventi per carenza di sangue. Se potete, se non avete problemi pregressi… - duesoli : RT @Zyouena: Sembra che in #Sardegna si stiano rinviando molti interventi per carenza di sangue. Se potete, se non avete problemi pregressi… - johndeakydeacon : @ilydovoids MA STAI TRANQUILLA PUOI ANCHE NON FARLO - sarafrans420 : @salgargano @repubblica Seconda cosa non mi pare di non aver rispettato te o il tuo pensiero, per quanto di merda e… - MarcoRomildo : @mywifeluna ma tu puoi farlo... -

Ultime Notizie dalla rete : Puoi farlo World of Warcraft: Classic - The Burning Crusade - Recensione Hai giocato a World of Warcraft: Classic e ti è piaciuto, ma la domanda ora è: continuerai a farlo con The Burning Crusade (TBC)? Non temere, nessuno ti costringerà, Blizzard ha reso possibile ...o puoi ...

Cosa fare se si paga due volte una multa? Infatti, è possibile farlo anche in caso di pagamento di due verbali, entrambi riferiti ad una ... Parimenti, puoi chiedere il rimborso quando il verbale è stato archiviato o annullato a seguito della ...

Perché farlo dal vivo se puoi farlo online Adnkronos Albergo dei Poveri, iniziativa di ascolto promossa dai ministri Carfagna e Franceschini Una consultazione pubblica aperta a tutti (il primo luglio alle 17) per raccogliere idee sulla destinazione di Palazzo Fuga. Ecco come partecipare ...

Hai giocato a World of Warcraft: Classic e ti è piaciuto, ma la domanda ora è: continuerai acon The Burning Crusade (TBC)? Non temere, nessuno ti costringerà, Blizzard ha reso possibile ...o...Infatti, è possibileanche in caso di pagamento di due verbali, entrambi riferiti ad una ... Parimenti,chiedere il rimborso quando il verbale è stato archiviato o annullato a seguito della ...Una consultazione pubblica aperta a tutti (il primo luglio alle 17) per raccogliere idee sulla destinazione di Palazzo Fuga. Ecco come partecipare ...