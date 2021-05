Elisa Isoardi | smentisce la storia | Non c’è stato niente di niente

(Di venerdì 21 maggio 2021), dopo la sua importante partecipazione all’Isola dei famosi, confessa e dichiara: “Nemmeno un bacino di scena c’èe Raimondo TodaroSi lascia andare,, ospite d’onore a “Venus Club”, il programma in onda su Italia 1 in seconda serata e condotto da Lorella Boccia. Durante l’ospitata laripercorre la sua carriera e passo dopo passo racconta la sua esperienza al reality: “L’isola dei famosi”. Bellissima e sexy, laha parlato della sua vita, delle sue esperienze in tv, da “Ballando con le Stelle” ad oggi e ovviamente ha dichiarato alcuni dettagli sulla sua vita privata che sono finiti nel mirino del gossip nel giro di poche ore. E cosi non poteva mancare una ...

_iconica_ : RT @basicbbic: elisa isoardi ed elisabetta gregoraci, sto forse sognando? - interistadoc_ : RT @basicbbic: elisa isoardi ed elisabetta gregoraci, sto forse sognando? - ildiariodieg : RT @basicbbic: elisa isoardi ed elisabetta gregoraci, sto forse sognando? - basicbbic : elisa isoardi ed elisabetta gregoraci, sto forse sognando? - infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, tra flirt e smentite: le contraddizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Intervistata dal settimanale Gente,rivela di aver perso 8 chili dopo l'Isola dei Famosi: 'Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni'. 'Per me è stato un percorso meraviglioso, ma laggiù la vita è dura: ..., nel corso della sua intervista a 'Venus Clube', ha rivelato che si sta tenendo in forma grazie all'attività svolta con un personal trainer, rivelando poi di avere imparato a ridere sui ...La rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi è sicuramente lei: Elisa Isoardi. Già, perché anche se per ...Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: “Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni”. Le sue parole. Poi confida: “Quando sono uscita dal reality la produz ...