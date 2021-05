Non so se Gattuso sarà un grande allenatore, di sicuro la sua è una leadership forte e rumorosa (Di lunedì 17 maggio 2021) Non so se Rino Gattuso abbia la preparazione tecnica per diventare un grande allenatore. Non è il mio campo di competenze e pertanto, come semplice tifoso “risultatista”, mi limito ad apprezzarne i successi (una Coppa Italia ed una probabile quanto difficile qualificazione in Champions League). Quello che riesco a valutare, invece, con maggiore consapevolezza è la leadership efficiente che il mister ha dimostrato di possedere in un momento di crisi come quello vissuto dal Napoli tra l’autunno e l’inverno scorso. E’ una delle cose più difficili essere riconosciuti come leader nelle fasi di crisi perché, di solito, ci sono due tipi di comportamenti distorsivi che impediscono ai capi di fare le scelte giuste: l’accentrismo, cioè la consapevolezza che spinge a fare troppo e ad assumersi compiti per cui l’organizzazione è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Non so se Rinoabbia la preparazione tecnica per diventare un. Non è il mio campo di competenze e pertanto, come semplice tifoso “risultatista”, mi limito ad apprezzarne i successi (una Coppa Italia ed una probabile quanto difficile qualificazione in Champions League). Quello che riesco a valutare, invece, con maggiore consapevolezza è laefficiente che il mister ha dimostrato di possedere in un momento di crisi come quello vissuto dal Napoli tra l’autunno e l’inverno scorso. E’ una delle cose più difficili essere riconosciuti come leader nelle fasi di crisi perché, di solito, ci sono due tipi di comportamenti distorsivi che impediscono ai capi di fare le scelte giuste: l’accentrismo, cioè la consapevolezza che spinge a fare troppo e ad assumersi compiti per cui l’organizzazione è ...

Advertising

realvarriale : Contro un'orgogliosa @acffiorentina che non regala nulla, vittoria determinante di @sscnapoli nella corsa… - tancredipalmeri : Spettacolare Osimhen sul secondo gol del Napoli: assurdo come i napoletani che hanno arrostito Gattuso non abbiano… - FBiasin : In questa stagione il #Napoli ha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all'altezza. In quello 'non all'altezza… - ilciccio67 : @giacomo1994_ Gattuso. Propone un buon calcio. E, soprattutto, non è un piangina. - Mickybit22 : @DrinhoAle Hai detto che Gattuso avrebbe fatto molto meglio di Pioli ma la realtà dice che non è così. Con una squa… -