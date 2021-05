Il Benevento si suicida in 11 contro 10: Simy pareggia. Il Cagliari è salvo (Di domenica 16 maggio 2021) Erano due le gare in programma alle 15.00 per la 37a giornata di Serie A 2020-21: Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria. Al Vigorito i sanniti necessitano i 3 punti per giocarsi tutto all’ultima gara nella corsa alla salvezza contro il Torino.Gianluca Lapadula al 13? porta avanti i giallorossi incrociando col destro sulla bella sponda di Hetemaj, dieci minuti più tardi il centravanti peruviano viene steso da Golemic ed è rosso per il difensore del Crotone. Sembra tutto in discesa per il Benevento ma il gol della tranquillità stenta ad arrivare, Lapadula trova il miracolo di Festa a fine primo tempo, nella ripresa è Schiattarella a sciupare una palla gol nitidissima cercando un tocco troppo di fino. Tanta sofferenza ed un Crotone che non ha mai mollato nonostante l’uomo in meno, dopo le tante chance sfumate Simy al 93? ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Erano due le gare in programma alle 15.00 per la 37a giornata di Serie A 2020-21:-Crotone e Udinese-Sampdoria. Al Vigorito i sanniti necessitano i 3 punti per giocarsi tutto all’ultima gara nella corsa alla salvezzail Torino.Gianluca Lapadula al 13? porta avanti i giallorossi incrociando col destro sulla bella sponda di Hetemaj, dieci minuti più tardi il centravanti peruviano viene steso da Golemic ed è rosso per il difensore del Crotone. Sembra tutto in discesa per ilma il gol della tranquillità stenta ad arrivare, Lapadula trova il miracolo di Festa a fine primo tempo, nella ripresa è Schiattarella a sciupare una palla gol nitidissima cercando un tocco troppo di fino. Tanta sofferenza ed un Crotone che non ha mai mollato nonostante l’uomo in meno, dopo le tante chance sfumateal 93? ...

Il Benevento si suicida in 11 contro 10: Simy pareggia. Il Cagliari è salvo alfredopedulla.com

Cari tifosi, non è l’ora di fare le vittime Benevento – Trentuno punti in tasca e dodici ancora in palio. La classifica e il calendario dicono che il Benevento è padrone del proprio destino, ma i granelli di sabbia che la Strega stringe nel pug ...

