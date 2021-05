Pedofilia | Cassazione conferma condanna per ex prete

Advertising

qn_lanazione : Abusi su una bambina, confermata in Cassazione la condanna di don Glaentzer #Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia Cassazione

Agenzia ANSA

Sul fascicolo dellac'è la richiesta di privacy e di oscuramento dei dati sensibili, anche se il caso è noto. . 14 maggio 2021...condannato in appello a pagare 2.400 euro di multa per aver paragonato pubblicamentee ... Nel 2018 infine lafrancese aveva assolto la deputata Christine Boutin, capofila della ...Confermata questa sera dalla Cassazione la condanna a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione nei confronti di un ex sacerdote accusato di aver abusato di una bimba di dieci anni, vicenda che lo port ...L'ormai ex sacerdote fu sorpreso in auto con una bambina di 10 anni a Calenzano, dove era parroco Firenze, 14 maggio 2021 - È stata confermata questa sera dalla Cassazione la condanna a due anni, due ...