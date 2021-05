Latina, ‘Una coppia sta litigando in strada’: scatta la perquisizione e salta fuori mezzo chilo di droga (Di giovedì 13 maggio 2021) Il coprifuoco era già passato eppure i vicini sentivano ancora urlare in strada; riconoscendo dalle voci un ragazzo ed una ragazza, preoccupandosi, hanno allertato il 113 facendo così arrivare sul posto dei poliziotti della Squadra Volante. Giunti in strada gli agenti hanno subito individuato i due che, però, sul momento hanno dichiarato di essersi riappacificati, minimizzando sulle cause del litigio. Gli agenti però, preoccupati da una potenziale violenza domestica hanno deciso di approfondire la vicenda facendo scattare le procedure di caso ‘codice rosso’. Leggi anche: Roma, ragazzi aggrediti durante la manifestazione per Israele: avevano la bandiera palestinese Si sono così diretti presso l’abitazione della coppia, ubicata lì vicino, principalmente per verificare l’eventuale presenza di bambini. Nel corso delle operazioni, però, i poliziotti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Il coprifuoco era già passato eppure i vicini sentivano ancora urlare in strada; riconoscendo dalle voci un ragazzo ed una ragazza, preoccupandosi, hanno allertato il 113 facendo così arrivare sul posto dei poliziotti della Squadra Volante. Giunti in strada gli agenti hanno subito individuato i due che, però, sul momento hanno dichiarato di essersi riappacificati, minimizzando sulle cause del litigio. Gli agenti però, preoccupati da una potenziale violenza domestica hanno deciso di approfondire la vicenda facendore le procedure di caso ‘codice rosso’. Leggi anche: Roma, ragazzi aggrediti durante la manifestazione per Israele: avevano la bandiera palestinese Si sono così diretti presso l’abitazione della, ubicata lì vicino, principalmente per verificare l’eventuale presenza di bambini. Nel corso delle operazioni, però, i poliziotti ...

