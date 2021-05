Precariato | bisogna riconoscere indennità di incarico ai supplenti con 24 mesi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Si parla spesso dima la situazione della scuola italiana è la peggiore al mondo: si inizia a lavorare a 30 anni, si lavora per 20 anni con lo stesso stipendio, che non copre neanche l’inflazione e gli scatti di anzianità, poi si cerca di fare carriera, ma prima di 9 anni non si può chiedere il primo aumento stipendiale e, in seguito, nella ricostruzione di carriera non è riconosciuto almeno un terzo del servizio prestato. La denuncia arriva ancora dall‘Anief e dal suo Presidente Marcello Pacifico, secondo cui “la piaga della precarietà va rimossa” dal punto di vista politic, legislativo ed anche contrattuale. “Siamo pronti a fareun’identità d’, per chi ha avuto più di 24di contratto come precario. E’ la stessache prevede la Cassazione, ...