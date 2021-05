Sileri | “Pazienza per 2-3 settimane | a giugno saremo come Gran Bretagna”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag – “Serve ancoraper 2-3, aanche noila“: parola del sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Intanto in Italia migliorano tutti i numeri della pandemia e ieri si è avuto il numero di decessi più basso da ottobre.: “per 2-3” “Il Covid c’è ancora. Fino a che avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi, non possiamo abbassare la guardia. Io dico: continuiamo a non fidarci, questo è un virus cattivo. Ma capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancoraper 2-3, aspettare che si concludano le ...

Advertising

Activnews24 : 'Serve ancora pazienza per 2-3 settimane, occorre aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il sottosegretario alla Salute #Sileri confida nella campagna vaccinale - IlPrimatoN : Il sottosegretario alla Salute #Sileri confida nella campagna vaccinale - NewsElezioni : #ERROR! Sileri,'green pass' entro due settimane 'Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a vivere,ma serve… - PicenoTime : Covid, Sileri: ''Servono altre 2 o 3 settimane di pazienza, questo è un virus cattivo'' -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Pazienza

Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancoraper 2 - 3 settimane , aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e ..., ..."Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancoraper 2 - 3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che ..., su '...Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid. Presto l'Italia potrebbe esser tutta in zona bianca: ecco la data ...(Teleborsa) - "Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che ...