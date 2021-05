È morto Nick Kamen | il cantante di Each Time You Break My Heart

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Foto: Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images), la popstar inglese dell’Essex, ci ha lasciati a 59 anni. A dare la notizia è l’amico Boy George su Instagram. Un esordio da modello benedetto dallo spot dei jeans Levi’s – in cui si toglieva i pantaloni e restava in boxer a leggere una rivista – che gli ha dato la popolarità mondiale. E ha incuriosito Madonna che, nel 1986, ha prodotto la sua prima hit planetariaYouMy. https://youtu.be/gix6cPfF3S4 Look alla Elvis Presley, faccia da bello e impunito, nel 1987, grazie al disco che portava il suo nome è diventato l’idolo dei teenager. Un anno più tardi la signora Ciccone ha puntato ancora su di lui con il secondo album Us e i singoli Tell me e Bring me your love. Il declino è iniziato nei ’90, proprio ...

Corriere : È morto Nick Kamen, modello e cantautore britannico. Lo lanciò Madonna - SkyTG24 : Morto Nick Kamen, cantante tra le icone degli anni Ottanta - repubblica : ?? Musica, morto Nick Kamen, cantante e modello e prote'ge' di Madonna - ilcruccu : È morto Nick Kamen, eterno modello della Levis e cantante pop per un breve lustro che era sparito dalle scene. L’ar… - MassimoMelica : I'm discussing “NICK KAMEN è morto e con lui un’epoca di sogni e positività” with Pietro Salvatori, Antonio Scipion… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Nick

14.58 E'il modello - cantanteKamen E'il modello e cantante britannicoKamen. Nato il 15 aprile 1962, divenne famoso in tutto il mondo per uno spot pubblicitario dei Levi's 501 del 1985 e ambientato in una ...Kamen èa soli 59 anni. Il modello e cantautore inglese era diventato famoso alla fine degli anni '80 con la hit Each Time You Break My Heart del 1986. La notizia della morte è stata data ...Proprio grazie a quel video, il modello fu notato da Madonna, che collaborò alla produzione del brano pop "Each time you break my heart" nel 1986. Per il momento non sono ancora chiarite le cause dell ...È morto il modello e cantautore inglese Nick Kamen, aveva 59 anni: non sono note le cause della morte, si sa che combatteva contro un tumore ...