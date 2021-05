Lidl ci riprova, dopo il boom delle sneakers giallo/blu ora quelle in plastica riciclata (Di martedì 4 maggio 2021) La catena di supermercati Lidl è pronta a lanciare sul mercato delle nuove sneakers. dopo il successo indiscusso, lo scorso novembre, delle prime sneakers a marchio Lidl vendute per poco più di 12 euro, rivendute per cifre da capogiro, andate esaurite in pochissime ore, e oggetto di un'incredibile strategia di marketing, il marchio sportivo Crivit di Lidl Italia ritenta il «colpaccio», e lancia la sua prima collezione di scarpe sostenibili. Che saranno disponibili «a partire dal 6 maggio», come si legge in una nota dell’azienda, «in tutti gli oltre 680 punti vendita dell’insegna». Scarpe Lidl Scarpe LidlLe nuove sneakers Crivit Ocean Bound sono state prodotte con plastica recuperata ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 maggio 2021) La catena di supermercatiè pronta a lanciare sul mercatonuoveil successo indiscusso, lo scorso novembre,primea marchiovendute per poco più di 12 euro, rivendute per cifre da capogiro, andate esaurite in pochissime ore, e oggetto di un'incredibile strategia di marketing, il marchio sportivo Crivit diItalia ritenta il «colpaccio», e lancia la sua prima collezione di scarpe sostenibili. Che saranno disponibili «a partire dal 6 maggio», come si legge in una nota dell’azienda, «in tutti gli oltre 680 punti vendita dell’insegna». ScarpeScarpeLe nuoveCrivit Ocean Bound sono state prodotte conrecuperata ...

