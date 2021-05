Prima Pagina, Tuttosport: “I più forti! Onore all’Inter campione d’Italia” (Di lunedì 3 maggio 2021) "I più forti! Onore all'inter campione d'Italia".Apre così l'edizione odierna di Tuttosport."Juve, meno male che Ronaldo c'è! La doppietta di CR7 ribalta l'Udinese e rilancia la Juve al secondo posto con Atalanta e Milan". "Dai Toro, vinci anche per gli eroi di Superga". "Maldini duro: ' Gigio? Decide il Milan chi gioca". Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) "I piùall'interd'Italia".Apre così l'edizione odierna di."Juve, meno male che Ronaldo c'è! La doppietta di CR7 ribalta l'Udinese e rilancia la Juve al secondo posto con Atalanta e Milan". "Dai Toro, vinci anche per gli eroi di Superga". "Maldini duro: ' Gigio? Decide il Milan chi gioca".

