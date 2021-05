Evento-test a Liverpool: oltre 6mila persone in pista, niente mascherine e zero distanze (Di sabato 1 maggio 2021) Per la prima volta dopo oltre un anno nel Regno Unito diverse migliaia di appassionati di musica si sono raccolti per ballare legalmente, bere e ascoltare musica a un maxi Evento a Liverpool. Si tratta del primo di una serie di eventi-test, eventi pilota promossi dal governo e monitorati da vicino dalle autorità sanitarie per verificare se sia possibile allentare le misure di distanziamento senza scatenare nuovi focolai di coronavirus. Sono tremila i partecipanti, che prima e dopo dell’Evento si sono sottoposte al tampone. Una giornata “monumentale”, ha commentato il dj Yousef del Circus nightclub di Liverpool. Il Regno Unito ha registrato complessivamente oltre 127mila decessi legati al Covid-19, ma sta gradualmente allentando le restrizioni. Un altro ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021) Per la prima volta dopoun anno nel Regno Unito diverse migliaia di appassionati di musica si sono raccolti per ballare legalmente, bere e ascoltare musica a un maxi. Si tratta del primo di una serie di eventi-, eventi pilota promossi dal governo e monitorati da vicino dalle autorità sanitarie per verificare se sia possibile allentare le misure di distanziamento senza scatenare nuovi focolai di coronavirus. Sono tremila i partecipanti, che prima e dopo dell’si sono sottoposte al tampone. Una giornata “monumentale”, ha commentato il dj Yousef del Circus nightclub di. Il Regno Unito ha registrato complessivamente127mila decessi legati al Covid-19, ma sta gradualmente allentando le restrizioni. Un altro ...

Covid Green Pass europeo dal primo giugno, come funziona In tutto quattro test Pcr, 11 giorni di quarantena, con la Polizia che viene a suonare al citofono, ... Read More World Israele, 44 morti a evento religioso. Netanyahu: 'Disastro terribile' 30 Aprile ...

Covid, esperimento a Liverpool: 3mila persone in discoteca senza mascherina. In Gran Bretagna il primo evento "The First Dance" post - pandemia. Le autorità hanno consentito l'ingresso alla serata ad alcune migliaia di giovani che dovevano essere risultati negativi ai test antigenici covid - 19 nelle ...

Evento-test a Liverpool: in discoteca senza mascherina la Repubblica Dopo Barcellona anche Liverpool si prepara all'era post-Covid Entrambi gli eventi fanno parte dei progetti pilota di Spagna e Inghilterra per studiare la ripartenza dei grandi eventi ...

Seimila persone ballano senza mascherina, a Liverpool prove tecniche di vita normale post Covid Prove tecniche di vita normale a Liverpool dove 6.000 persone hanno trascorso una nottata in discoteca dimenticandosi, per qualche ora, di Covid e pandemia. L'esperimento, promosso dal governo e sotto ...

