Luca Dirisio da padrone delle classifiche alla sparizione | Ecco che fine ha fatto

(Di venerdì 30 aprile 2021) Famoso per il suo successo “Calma e sangue freddo”,negli ultimi anni haperdere le sue tracce. Vediamo cheha(Instagram)Il cantautore nato a Vasto, comune abruzzese in provincia di Chieti, haregistrare un successo clamoroso con la canzone intitolata “Calma e sangue freddo”, tanto da rimanere per diverso tempo nei primi posti. Nonostante questo brano sia il suo cavallo di battaglia, qualche anno dopoha prodotto altri pezzi che hanno riscosso un discreto consenso tra il pubblico, come ad esempio “Il mio amico vende il tè” e “Usami”. La visibilità guadagnata da, gli ha permesso di salire ...

Advertising

GammaStereoRoma : Luca Dirisio - Mentre Te Ne Vai - il__johnny : Luca Dirisio e Daniele Groff pietre miliari della musica italiana - BluFolle : @IrisLaStrega @Luca_Dirisio Già... putroppo in radio non lo passano mai,anche l'ultimo album contiene belle canzoni - IrisLaStrega : @BluFolle @Luca_Dirisio Speriamo torni alla ribalta - ricordosospeso : RT @TV8it: Il primo cantante misterioso è Luca! @Luca_Dirisio è un piacere ascoltarti a #NameThatTune ? -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Dirisio

kronic

Claudio Bisio e(entrambi citati nel pezzo: 'Il flow leva i capelli, Claudio Bisio / Sei finito come') ti hanno scritto dopo aver ascoltato il brano? Non credo l'abbiano ...Il brano corre veloce su un beat trascinante, prodotto da Renzo Stone, su cui poggiano le rime taglienti di Mike con riferimenti ironici a Claudio Bisio,e Silvio Berlusconi. "Asianboy" ...Per anni ha giocato sulle stereotipo dell'asiatico che parla con la "elle" al posto della "erre". Ora ha gettato la maschera. «Quel personaggio mi è servito per dire “esisto”. Ora voglio far pogare la ...