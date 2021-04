Pignoramenti delle case più veloci e meno fondi all’edilizia popolare: “Il Pnrr di Draghi fa un regalo alle banche” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Viviamo in un momento in cui si avvicina il blocco degli sfratti e 100mila persone rimarranno senza casa, ci saremmo aspettati dal governo un’attenzione all’edilizia pubblica e alle rigenerazioni urbane, su cui invece si dedicherà la terza parte degli stanziamenti decisi da Conte”, questa la denuncia di Sandro Fucito, responsabile per la casa di Sinistra Italiana (Si), sulle risorse dedicate al diritto all’abitare incluse nel Piano di Ripresa e Resilienza che venerdì sarà trasmesso a Bruxelles per il via libera definitivo. Nel piano i fondi dedicati all’edilizia pubblica appaiono limitati rispetto ai bisogni delle famiglie in attesa di una casa, 650mila secondo un’indagine del fondo Uguaglianza e diversità. Alla rigenerazione urbana e al potenziamento del cosiddetto “housing sociale” sono dedicati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Viviamo in un momento in cui si avvicina il blocco degli sfratti e 100mila persone rimarranno senza casa, ci saremmo aspettati dal governo un’attenzionepubblica erigenerazioni urbane, su cui invece si dedicherà la terza parte degli stanziamenti decisi da Conte”, questa la denuncia di Sandro Fucito, responsabile per la casa di Sinistra Italiana (Si), sulle risorse dedicate al diritto all’abitare incluse nel Piano di Ripresa e Resilienza che venerdì sarà trasmesso a Bruxelles per il via libera definitivo. Nel piano idedicatipubblica appaiono limitati rispetto ai bisognifamiglie in attesa di una casa, 650mila secondo un’indagine del fondo Uguaglianza e diversità. Alla rigenerazione urbana e al potenziamento del cosiddetto “housing sociale” sono dedicati ...

