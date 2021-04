DayDreamer Anticipazioni, Puntate 3-7 Maggio 2021: Sanem Chiude con Can! (Di martedì 27 aprile 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 3 al 7 Maggio 2021: Sanem è sempre più delusa e così si allontana ancora una volta da Can. Nel frattempo Huma deve affrontare un grande dolore… Anche la seconda stagione di DayDreamer sta per volgere al termine, ma il lieto fine tra Can e Sanem sembra essere lontano. Sanem resterà infatti profondamente delusa dal comportamento di Can e deciderà di allontanarsi da lui. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Can e Sanem, dopo aver passato la notte abbracciati, sono costretti a tornare rapidamente a casa. Infatti ci sono una serie di problemi legati alla campagna di cosmetici, perché ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 27 aprile 2021), tramadal 3 al 7è sempre più delusa e così si allontana ancora una volta da Can. Nel frattempo Huma deve affrontare un grande dolore… Anche la seconda stagione dista per volgere al termine, ma il lieto fine tra Can esembra essere lontano.resterà infatti profondamente delusa dal comportamento di Can e deciderà di allontanarsi da lui. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Can e, dopo aver passato la notte abbracciati, sono costretti a tornare rapidamente a casa. Infatti ci sono una serie di problemi legati alla campagna di cosmetici, perché ...

